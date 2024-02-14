Red Rice Restaurant & Catering
Breakfast
NEW YORK BREAKFAST SANDWICHES SERVED ON A ROLL
RED RICE SPECIALTIES IN HONOR OF HER GRANDMOTHERS
- PAULINE PLATTER$12.00
2PC. FRENCH TOAST, 2 SCRAMBLED EGGS, BEEF OR TURKEY SAUSAGE, COFFEE OR TEA (NO MEAT SUBSTITUIONS)
- MS. JEAN BOWL
CREAMY CHEESE GRITS, EGG AND CHEESE IN A BOWL TOPPED WITH YOUR MEAT CHOICE, COFFEE OR TEA
PAULINE PLATTER
2PC. FRENCH TOAST, 2 SCRAMBLED EGGS, BEEF OR TURKEY SAUSAGE, COFFEE OR TEA (NO MEAT SUBSTITUIONS)
SAUSAGE
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Red Rice Catering Location and Hours
(678) 927-9099
Closed • Opens Wednesday at 8AM