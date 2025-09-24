Catering Orders for SAME DAY require prior Authorization from Restaurant Manager. Please Call 678-927-9099.
Catering Orders for SAME DAY require prior Authorization from Restaurant Manager. Please Call 678-927-9099.
Red Rice Restaurant & Catering
1401 Moreland Ave. SE, Atlanta, GA
Lunch / Dinner Menu
Dinners
RED RICE COMES WITH EVERY DINNER PLATE. PLEASE SELECT ONLY TWO ADDITIONAL SIDES TO COMPLETE YOUR MEAL. IF YOUR CHOOSING TO ADD SHRIMP & SAUSAUGE IN YOUR RICE, SELECT IT, THEN STILL SELECT YOUR TWO SIDES (THE SHRIMP & SAUSAGE IS ADDED INSIDE OF THE RED RICE THAT YOU ARE AUTOMATICALLY RECEIVING WITH YOUR ORDER)
Turkey Wing
Baked & Smothered. Comes with red rice and 2 additional sides.$20.00
Jerk Wings
Char-Grilled. Comes with red rice and 2 additional sides.$18.00
Shrimp grilled
Grilled. Comes with red rice and 2 additional sides.$19.00
Steak
Grilled. Comes with red rice and 2 additional sides.$23.00OUT OF STOCK
Lamb Chops
Grilled. Comes with red rice and 2 additional sides.$28.00
Oxtails
Braised & Stewed. Comes with red rice and 2 additional sides. Available FRIDAY, SATURDAY AND SUNDAY ONLY.$30.00OUT OF STOCK
Fried Fish
Fried. Comes with red rice and 2 additional sides.$17.00
Salmon$22.00
Fried shrimp$17.00
Grilled Fish$15.00
Plates
Sides
Sandwiches
Meat Add-ons
Catering Menu
Catering
MAC N' CHEESE -1/2 TRAY$70.00
MAC N' CHEESE - FULL TRAY$120.00
CABBAGE - 1/2$45.00
CABBAGE - FULL$95.00
CANDIED YAMS - 1/2$65.00
CANDIED YAMS - FULL$100.00
COLLARD GREENS w/ SMOKE TURKEY - 1/2$65.00
COLLARD GREENS w/ SMOKE TURKEY - FULL$100.00
GARLIC GREEN BEANS - 1/2$55.00
GARLIC GREEN BEANS - FULL$80.00
BLACK EYE PEAS -1/2$55.00
BLACK EYE PEAS - FULL$75.00
CORNBREAD - 1/2$30.00
CORNBREAD - FULL$65.00
TRADITIONAL RED RICE -1/2$75.00
TRADITIONAL RED RICE - FULL$100.00
TRADITIONAL RED RICE w/ SHRIMP & TURKEY SAUSAGE$75.00
TRADITIONAL RED RICE w/ SHRIMP & TURKEY SAUSAGE$100.00
SEAFOOD RICE -1/2$70.00
SEAFOOD RICE -FULL$120.00
RICE & PEAS - 1/2$50.00
RICE & PEAS - FULL$70.00
YELLOW RICE -1/2$45.00
YELLOW RICE - FULL$70.00
RASTA PASTA - VEGGIE 1/2$65.00
RASTA PASTA - VEGGIE FULL$100.00
RASTA PASTA-SHRIMP 1/2$70.00
RASTA PASTA-SHRIMP FULL$150.00
RASTA PASTA -CHICKEN 1/2$65.00
RASTA PASTA-CHICKEN FULL$115.00
RASTA PASTA -SALMON 1/2$80.00
RASTA PASTA-SALMON FULL$160.00
TURKEY ZITI / LASAGNA / SPAGETTI - FULL RANGES FROM 100.OO TO 125.00$100.00
JERK CHICKEN - 1/2$65.00
MEATBALLS$100.00
OXTAILS - 1/2$150.00
OXTAILS - FULL$300.00
SHRIMP - 1/2$65.00
SHRIMP - FULL$120.00
SALMON - (8.00 ea. piece)$8.00
STEAK - 1/2$125.00
STEAK - FULL$225.00
TURKEY WINGS w/ GRAVY (10 pcs.)$100.00
CHICKEN BREAST - 1/2$60.00
CHICKEN BREAST - FULL$120.00
LAMP CHOPS w/ GLAZE - (Feeds 15)$120.00
SEAFOOD LASAGNA$250.00
POTATO SALAD - 1/2$55.00
POTATO SALAD - FULL$80.00
ROLLS - FULL$35.00
TURKEY GRAVY - ONE SIZE$35.00
GARDEN SALAD (Mixed Greens, Carrots, Cucumber, Cherry Tomatoes) - 1/2$40.00
GARDEN SALAD (Mixed Greens, Carrots, Cucumber, Cherry Tomatoes) - FULL$75.00
CHAMPAGNE DRESSING (RED RICE HOUSE DRESSING)$25.00
CHAMPAGNE DRESSING (RED RICE HOUSE DRESSING) RANCH for 150 pp$100.00
GARLIC BREAD (HOMEMADE GARLIC SPREAD) - FULL$50.00
GRAPE KOOL-AID (GALLON)$25.00
SWEET TEA - (GALLON)$25.00
LEMONADE - GALLON$25.00
MEDITERRANEAN CHICKEN BREAST - Full Tray$120.00
CURRY CHICKEN/ JERK WINGS - FULL$125.00
BANANA PUDDING$100.00
POUND CAKE (WHOLE)$65.00
Jerk Chicken - Full$120.00
Cornbread - Full$40.00
Dressing - Champagne ( Free)
JERK SAUCE$35.00
SEAFOOD SALAD FULL PAN$150.00
Turkey Wings - 15$150.00
Fried Shrimp
Red Rice Catering Location and Hours
(678) 927-9099
Open now • Closes at 7PM